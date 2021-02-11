رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

زلزال يضرب بالقرب من المحيط الهادئ

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:17 ص
زلزال يضرب بالقرب
زلزال يضرب بالقرب من المحيط الهادئ
وكالات
طباعة
أفاد مركز البحر المتوسط الأوروبي لرصد الزلازل بأنه رصد زلزالا بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر بالقرب من أرخبيل كاليدونيا الجديدة التابع لفرنسا في الجزء الجنوبي الغربي من المحيط الهادئ.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال وقعت على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 530 كلم شرقي مدينة نوميا، المركز الإداري لكاليدونيا الجديدة التي تعتبر "إقليما ما وراء البحار" لفرنسا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 93 ألف شخص.

وقبل ذلك رصد المركز الأوروبي عدة هزات أرضية قوية أخرى في المنطقة، كانت قوتها تتراوح بين 6 و7.2 درجة بمقياس ريختر.

وأصدر المركز الأمريكي للإنذار من موجات التسونامي، تحذيرا بشأن احتمال ظهور تلك الموجات، لكنه سحب التحذير في وقت لاحق.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية بسبب الهزات الأرضية في المنطقة.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

بعد انحسار الإصابات.. نقل حالات كورونا بالمنوفية إلى مستشفيات الحميات

محامي الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال يتنحى عن القضية

«إعلام النواب»: نرفض بيان أسامة هيكل.. والوزارة إهدار للمال العام

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

image description

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

image description

سحب وإخلاء 4 قطع أراضى مخالفة بدمياط

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

الأكثر قراءة

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بشأن تأجيل الدراسة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

موريتانيا تحظر استيراد الدواجن من الجزائر لتفشى إنفلونزا الطيور

موريتانيا تقلص ساعات حظر التجوال

زلزال يضرب بالقرب من المحيط الهادئ

إشبيلية يفوز على برشلونة 2-0 فى ذهاب نصف نهائى كأس إسبانيا

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

خطوط للنشر تطرح ديوان «أيها الهواء.. يا قاتلى» لشربل داغر

«آيل للصمت».. ديوان جديد للشاعرة عزة رياض عن دار الأدهم

الليلة.. «القومية للفنون الشعبية» تضىء قبة الغورى مجددًا

قريبا رواية «فى ضوء ما نعرفه» للكاتب البنغالى ضياء حيدر رحمن