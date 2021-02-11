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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب ديمقراطى: ترامب شن هجمات على السيناتورات

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:42 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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اتهم النائب تيد ليو، الذي يمثل جانب الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمجلس الشيوخ، ترامب بأنه كان يهاجم ويرهب أعضاء في حزبه، إلى جانب منافسيه.

وقال النائب أثناء محاكمة الرئيس السابق في مجلس الشيوخ، إن "الرئيس ترامب شن هجمات على السيناتورات" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأطلق ألفاظا غير لائقة عليهم، لأنهم "سمحوا بسرقة الانتخابات حسب تعبيره".

وتابع ليو قائلا، أن "الرئيس لم يهاجم شخصا أو شخصين أو الديمقراطيين مثلي فحسب، بل وهاجمكم أيضا، السيناتورات من الديمقراطيين والجمهوريين، وهو كان يهاجمنا جميعا مثلما فعل هذا الحشد (الذي اقتحم الكونجرس) بتوجيه منه".

وأضاف النائب أن "أي شخص وقف ضد الرئيس أصبح عدوا بالنسبة له"، مشيرا إلى أن ترامب كان يسمي بالأسماء أعضاء الكونجرس الذين لم ترق له مواقفهم، مما عرضهم للخطر.

وجاء ذلك خلال المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، حيث وجه إليه مجلس النواب تهمة التحريض على العصيان بسبب اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير الماضي.

وبدأ جانب الادعاء بتوجيه التهمة إلى ترامب يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تستمر المرافعات يوم الخميس ليقدم جانب الدفاع مداخلته أمام أعضاء مجلس الشيوخ.

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