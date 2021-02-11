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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خطوط للنشر تطرح ديوان «أيها الهواء.. يا قاتلى» لشربل داغر

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:47 ص
شربل داغر
شربل داغر
نضال ممدوح
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يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ ديوان للشاعر والكاتب اللبناني٬ شربل داغر بعنوان "أيها الهواء، يا قاتلي".

ومما جاء على الغلاف الخلفي للديوان: "الهواء الواصلُ إليكِ،.."، "تربية الهواء" وغيرها: يتنفس الهواء في كثير من قصائد الشاعر اللبناني شربل داغر؛ يَعْبُرُه، بل يضبط إيقاع الزمن بين الخطوة والمكان.

وتتشكل القصيدة نفسها وفق تدافعات الصوت في الجملة، في المقطع، مثل نَفَس الرغبة فيها.يرتفع الهواء إلى عنوان المجموعة الشعرية الجديدة لداغر، ويتسلل بل يتمدد في أنحاء القصيدة. بل هو هواء الجائحة، وهواء العصف التدميري، الذي يجعل من الشاعر، مع غيره، نَقَلة الهواء... القاتل، وضحاياه.

إلا أن الصوت، في المجموعة، يصرخ، يمدُّ إصبعه أشبه بنوح بعد الطوفان، في نوع من التحدي للموت المحيط بنا، في نوع من الاحتفاء بالحياة المهدَّدة، في نوع من افتعال الحب، في ارتغابه، على الرغم من البعد والتباعد.

فالشعر، عند داغر، بقدر ما يعايش الوجود في لحظته، يستطلع من الإنسان، من قوى القصيدة، ما يجدد الرغبة في الحياة، والاحتفاء بها:
"دَعْني احتمالًا للوقت، أيها الوقت،
فرصة أخرى،
منفذَ نجاة
دَعْني أضرب موعدًا مع الحظ،
وأقامر في ما لا يعود لي،
دَعْني، أيها الوقت، لا أعبأ بالوقت
ما دام أن لي وقتًا أديره
من دون ساعة
في ذلك الزخم المشدود إلى رغبته!".

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