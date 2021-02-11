الليلة.. انطلاق حفلات عيد الحب بأوبرا القاهرة والإسكندرية

تنطلق على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ أولى حفلات دار الأوبرا بمناسبة عيد الحب٬ والتي تضم خمس ليالٍ متتالية ويحييها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى المصريين والعرب في قلب القاهرة النابض بالثقافة والفنون.وحفل الليلة بقيادة المايسترو محمد الموجي ومشاركة كل من اللبنانية كارول سماحة وأحمد جمال، وعازف البيانو حمادة النجار.في سياق متصل يستقبل مسرح سيد دروديش ــ دار أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة مساء اليوم أيضا٬ حفلًا آخر للاحتفال بعيد الحب٬ والذي تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي٬ بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار٬ وبمشاركة كل من الفنانيين: ندى غالب٬ آلاء أيوب٬ شروق شريف٬ رحاب مطاوع٬ محمد الخولي٬ ياسر سعيد٬ أيمن مصطفى٬ ومحمد متولي.وتقام الحفلات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.