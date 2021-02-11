«آيل للصمت».. ديوان جديد للشاعرة عزة رياض عن دار الأدهم
الخميس 11/فبراير/2021 - 01:35 ص
خالد حمادطباعة
صدر حديثا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع ديوان "آيل للصمت" للشاعرة عزة رياض، ويأتي في 114 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن 77 قصيدة منها "إرث، ضد الأكسدة، على ناصية الفقد، يوم جنيت حلقي، إليه عالخاص، عاد مبكرا".
وتقول الشاعرة عزة رياض لـ"الدستور": "يأتي ديوان ليكون الديوان الرابع بعد ثلاثة دوواين، هم: "حياة، والخروج من الأرض، وطرح الليل".
وتضيف الشاعرة عزة رياض: "يأتي ديوان "آيل للصمت" للتعبير عن مشاهد من حيوات نعيشها ويعيشها الآخرون، كان يود كل واحد فيها أن يقول شيء ما لكنه احتفظ به لذاته، وجد أن الصمت بابا آخر للبوح".
ومن أجواء الديوان
هل جربتَ أن تكونَ شاعرًا؟
وقتها ترى الليلَ عملاقا أَسودَ
والأرضَ مثل حلوى غزلِ البنات
ترى صنبورَ المياهِ ينزفُ دما
و تقطع يدَك مثل صديقاتِ امرأةِ العزيز
حين يعبرُ طيفُ من أحببتَ
تَقُد قميصَه ثم تغفو
تبكي وحدَك في قصيدةٍ ما
دون أن تذرفَ دمعةً واحدة
يصدر عليك حكمُ بالإعدام
حين تقتل فرحةَ أحدِهم
وربما تدخلُ الجنةَ لبضعِ ساعات
تطفو
تغرق
تصرخ
تغنِّي
تحلقَ في السماء ثم تحضِر نجمةً مجانية
تهديها إلى حبيبِك
فيعلقها في سقفِ حجرته
تسلم نفسَك
للهواء
للماء
للنهار
للحياة
للموت
ثم تكتب ما يمليه عليك أحدُهم
ترحل من ذاتِك
حتى تنجبَ قصيدتَك وأنت تهزُّ جذعَ الكلمة
فيتساقط عليك
ما تيسَّرَ من السحرِ
يصفونك
بالماجن
بالمهووس
يطلقون عليك أسماء
تشبه ما يطلقونه على البشر
ولا تبالي
توبخ نفسَك دوما
على كلمة ما زالتْ عالقة
في الغيب
أو اقتُطفَتْ بيدِ شاعر آخر
وتقول الشاعرة عزة رياض لـ"الدستور": "يأتي ديوان ليكون الديوان الرابع بعد ثلاثة دوواين، هم: "حياة، والخروج من الأرض، وطرح الليل".
وتضيف الشاعرة عزة رياض: "يأتي ديوان "آيل للصمت" للتعبير عن مشاهد من حيوات نعيشها ويعيشها الآخرون، كان يود كل واحد فيها أن يقول شيء ما لكنه احتفظ به لذاته، وجد أن الصمت بابا آخر للبوح".
ومن أجواء الديوان
هل جربتَ أن تكونَ شاعرًا؟
وقتها ترى الليلَ عملاقا أَسودَ
والأرضَ مثل حلوى غزلِ البنات
ترى صنبورَ المياهِ ينزفُ دما
و تقطع يدَك مثل صديقاتِ امرأةِ العزيز
حين يعبرُ طيفُ من أحببتَ
تَقُد قميصَه ثم تغفو
تبكي وحدَك في قصيدةٍ ما
دون أن تذرفَ دمعةً واحدة
يصدر عليك حكمُ بالإعدام
حين تقتل فرحةَ أحدِهم
وربما تدخلُ الجنةَ لبضعِ ساعات
تطفو
تغرق
تصرخ
تغنِّي
تحلقَ في السماء ثم تحضِر نجمةً مجانية
تهديها إلى حبيبِك
فيعلقها في سقفِ حجرته
تسلم نفسَك
للهواء
للماء
للنهار
للحياة
للموت
ثم تكتب ما يمليه عليك أحدُهم
ترحل من ذاتِك
حتى تنجبَ قصيدتَك وأنت تهزُّ جذعَ الكلمة
فيتساقط عليك
ما تيسَّرَ من السحرِ
يصفونك
بالماجن
بالمهووس
يطلقون عليك أسماء
تشبه ما يطلقونه على البشر
ولا تبالي
توبخ نفسَك دوما
على كلمة ما زالتْ عالقة
في الغيب
أو اقتُطفَتْ بيدِ شاعر آخر