«آيل للصمت».. ديوان جديد للشاعرة عزة رياض عن دار الأدهم

صدر حديثا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع ديوان "آيل للصمت" للشاعرة عزة رياض، ويأتي في 114 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن 77 قصيدة منها "إرث، ضد الأكسدة، على ناصية الفقد، يوم جنيت حلقي، إليه عالخاص، عاد مبكرا".وتقول الشاعرة عزة رياض لـ"الدستور": "يأتي ديوان ليكون الديوان الرابع بعد ثلاثة دوواين، هم: "حياة، والخروج من الأرض، وطرح الليل".وتضيف الشاعرة عزة رياض: "يأتي ديوان "آيل للصمت" للتعبير عن مشاهد من حيوات نعيشها ويعيشها الآخرون، كان يود كل واحد فيها أن يقول شيء ما لكنه احتفظ به لذاته، وجد أن الصمت بابا آخر للبوح".ومن أجواء الديوانهل جربتَ أن تكونَ شاعرًا؟وقتها ترى الليلَ عملاقا أَسودَوالأرضَ مثل حلوى غزلِ البناتترى صنبورَ المياهِ ينزفُ دماو تقطع يدَك مثل صديقاتِ امرأةِ العزيزحين يعبرُ طيفُ من أحببتَتَقُد قميصَه ثم تغفوتبكي وحدَك في قصيدةٍ مادون أن تذرفَ دمعةً واحدةيصدر عليك حكمُ بالإعدامحين تقتل فرحةَ أحدِهموربما تدخلُ الجنةَ لبضعِ ساعاتتطفوتغرقتصرختغنِّيتحلقَ في السماء ثم تحضِر نجمةً مجانيةتهديها إلى حبيبِكفيعلقها في سقفِ حجرتهتسلم نفسَكللهواءللماءللنهارللحياةللموتثم تكتب ما يمليه عليك أحدُهمترحل من ذاتِكحتى تنجبَ قصيدتَك وأنت تهزُّ جذعَ الكلمةفيتساقط عليكما تيسَّرَ من السحرِيصفونكبالماجنبالمهووسيطلقون عليك أسماءتشبه ما يطلقونه على البشرولا تباليتوبخ نفسَك دوماعلى كلمة ما زالتْ عالقةفي الغيبأو اقتُطفَتْ بيدِ شاعر آخر