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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: سنمارس ضغطا على الانقلابيين فى ميانمار

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:55 ص
نيد برايس
نيد برايس
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستمارس "ضغطا كبيرا" على العسكريين الذين استولوا على السلطة في ميانمار.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء: "مع تنامي الاحتجاجات يجب أن يعرف القادة العسكريون في ميانمار أننا لن نتسامح مع العنف ضد أولئك الذين يدافعون عن حقوقهم الديمقراطية بطرق سلمية".

وأضاف أن الاستراتيجية الأمريكية تهدف إلى أن "يواجه المسؤولون عن الانقلاب... ضغطا كبيرا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم الثلاثاء أن واشنطن ستفرض عقوبات على عدد من القادة العسكريين في ميانمار وستمنعهم من الوصول إلى نحو مليار دولار من الأصول الميانمارية المتواجد في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تحدد الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع "الدائرة الأولى" من الأشخاص الذين ستفرض العقوبات عليهم.

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