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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يطلق برنامجا لدعم الجزائر فى مكافحة كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:52 ص
الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
وكالات
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أعلن الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر والسلطات الصحية الجزائرية، إطلاق برنامج بقيمة 43 مليون يورو لاحتواء تفشي فيروس كورونا في هذا البلد.

ويهدف مشروع "الاستجابة التضامنية الأوروبية لكوفيد-19 في الجزائر" إلى منح الهياكل الصحيّة العامة معدّات طبيّة وأدوات للفحص المبكر وتجهيزات وقاية للطاقم الطبي، وفق ما جاء في بيان مشترك.

ووقّعت اتفاقية التمويل في ديسمبر بين مفوضية الاتحاد الأوروبي في الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الصحة الجزائرية.

وجرى تسليم أولى شحنات من معدّات الفحص لكوفيد-19 وستوزّع على مؤسّسات صحيّة في أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكّان (44 مليون نسمة).

وجاء في البيان أنّه "تم إلى يومنا هذا، استلام 400 ألف من معدّات الكشف الجيني السريع، و20 ألف من معدّات فحص بي سي آر وآلتين للكشف".

وتشمل المبادرة أيضًا تدريب ثلاثة آلاف عنصر من الطواقم الطبية وتنظيم حملة توعية حول اجراءات الوقاية والتلقيح.

وأشاد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد بـ"المبادرة الأوروبية القيّمة والتضامنية" مع بلاده.

من جهته، أشار سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون أورورك إلى أنّ المبادرة "توفّر دعما ماديا ملموسا للعاملين في المجال الطبي والمرضى".

وأطلقت الجزائر في 30 يناير حملة تلقيح باستعمال شحنة أولى من 50 ألف جرعة للقاح سبوتنيك-في الروسي، كما استلمت مذاك 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني.

وسجّل البلد رسميًا ما يزيد عن 100 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها نحو ثلاثة آلاف وفاة منذ رصد أول حالة محليّة في 25 شباطفبراير 2020، وفق معطيات وزارة الصحة الجزائرية.

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