«الداخلية» تكشف حقيقة حدوث مشادة بين لاعبين كرة قدم فى بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أنه بالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص زعم خلاله تعرض شقيقه للاعتداء من قبل نجلي مدرب كرة قدم بأحد الأندية ببورسعيد، مما أدى لإصابته (بجرح قطعي بالرأس)، مدعياً تقاعس رجال الشرطة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المتهمين.بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وتبين ورود بلاغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بحدوث مشادة كلامية بين اثنين من لاعبي كرة قدم بإحدى الأندية ببورسعيد وذلك عقب انتهاء مبارة كرة القدم بين فريقهم وإحدى الفرق الأخرى، وتوجه المذكورين لديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية إلا أنهما قاما بالتصالح وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.وعقب علم والدة أحدهما بالواقعة وقيام الطرف الثاني بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته قامت بتحريض نجلها للتوجه للقسم مرة أخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الثاني؛ إلا أن الأخير قام بالتواصل معه لإثنائه عن ذلك، وقاما بتحرير محضر آخر بالتصالح فيما بينهما والتعهد بعدم التعرض لبعضهما.. كما تبين بالفحص عدم تدخل أي من العاملين بالقسم في الواقعة المشار إليها، وأن كافة الإجراءات تمت في الإطار القانوني دون انحياز لأي من الطرفين، وأن إجراء التصالح بين الطرفين كان بمحض إرادتهما.