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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تعلن رسميا حظر تسجيل اللقاحات الروسية المضادة لكورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:08 ص
اللقاحات الروسية
اللقاحات الروسية
أ ش أ
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أعلنت السلطات الأوكرانية رسميًا مساء الأربعاء، عن حظر تسجيل اللقاحات الروسية المضادة لكورونا وعدم استعمالها في البلاد.

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن كييف قالت قبل ذلك إنها لن تستخدم اللقاحات الروسية، مثل "سبوتنيك-V"، مضيفة أن أن مرسومًا أوكرانيًا صدر اليوم ليحظر تسجيل اللقاحات الروسية.

ويبلغ عدد مصابي كورونا في أوكرانيا حوالي 1.2 مليون شخص.

يذكر أن علاقات روسيا وأوكرانيا يشوبها التوتر منذ أزمة شبه جزيرة القرم عام 2014.

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