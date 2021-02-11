إشبيلية يفوز على برشلونة 2-0 فى ذهاب نصف نهائى كأس إسبانيا

فاز فريق إشبيلية على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "رامون بزخوان" في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.سجل هدفي إشبيلية، كوندي في الدقيقة 25، وإيفان راكيتيتش في الدقيقة 85.ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة يوم 3 مارس المقبل.