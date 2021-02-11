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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسهم الطاقة فى وول ستريت

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:42 ص
وول ستريت
وول ستريت
وكالات
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نزل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك قليلا عن مستويات غير مسبوقة، إذ ارتفعت أسهم الطاقة والقطاع المالي لكن بعض أسهم التكنولوجيا الكبرى حدت من المكاسب في ظل تدوير جار لحيازات المحافظ.

فقد تأثر المؤشر ناسداك وكان الأثر أكبر على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 من موجة بيع في سهم شركة تسلا وتراجعات أقل حدة لأسهم شركات أمازون.كوم ومايكروسوفت وأبل.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 62.57 نقطة، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 31438.4 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 1.31 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 3909.92 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 35.16 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 13972.53 نقطة.

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