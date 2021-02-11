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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشارة ألمانيا تبدى ارتياحا لفتح باب طلبات مساعدات كورونا للشركات

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:15 ص
انجيلا ميركل
انجيلا ميركل
وكالات
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أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن شعورها بالارتياح لتمكن الشركات في بلادها الآن من تقديم طلبات للحصول على المرحلة الثالثة من مساعدات كورونا.

وفي أعقاب المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات عبر الفيديو حول سبل مواجهة كورونا في الفترة المقبلة، قالت ميركل مساء الأربعاء: "اعتقد أن الإعلان الذي تمكنا من إصداره اليوم هو إعلان مهم طال انتظاره بالنسبة للكثيرين الذين يعانون من مشاكل سيولة كبيرة بحق، وبطبيعة الحال للذين قدموا تضحيات خاصة مرتبطة بجائحة كورونا".

وأضافت المستشارة أنه سيتم الالتزام بالجدول الزمني.

كانت الروابط الاقتصادية انتقدت بشدة تأخر صرف المساعدات، والنظام المعقد، وقد سهلت الحكومة الاتحادية هذا النظام حاليا، وتردد أن تطبيق هذه المساعدات تطلب مناقشات طويلة بين وزارتي المالية والاقتصاد حول بعض النقاط.

وأعلنت وزارة الاقتصاد اليوم فتح باب التقدم بطلبات لحصول الشركات على المرحلة الثالثة من المساعدات المرحلية لكورونا، ومن المنتظر البدء في صرف أول الأقساط بقيمة تصل إلى 40 ألف يورو اعتبارا من الخامس عشر من فبراير الجاري، وتعتبر هذه الأقساط دفعات مقدمة لمدفوعات لاحقة.

وبموجب هذه المساعدات يمكن للشركات المتضررة بقوة من "الإغلاق الجزئي" الراهن ومن جائحة كورونا أن تحصل على دعم حكومي يصل إلى 5ر1 مليار يورو شهريا حتى نهاية يونيو المقبل، ولا يتعين على الشركات رد هذا الدعم.

وستصدر الولايات القرارات النهائية بشأن الطلبات والصرف المنتظم للمساعدات اعتبارا من مارس المقبل. وحتى ذلك الموعد يمكن للشركات الحصول على دفعات مقدمة بقيمة تصل إلى 100 ألف يورو لكل تمويل شهري.

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