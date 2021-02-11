فيستاجر: المفوضية الأوروبية قد تطلب مراجعة صفقة أوبن فايبر

قالت مفوضة شئون حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر إن محاولة شركة الاتصالات الإيطالية، تيليكوم إيطاليا، شراء منافستها الأصغر أوبن فايبر، قد تحتاج إلى فحص من المفوضية الأوروبية قبل إقرارها.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيستاجر القول: "إذا كانت الصفقة عبارة عن تركيز للقدرات بالمعنى المقصود في قواعد الاندماج بالاتحاد الأوروبي ليصل إجمالي حجم أعمال الكيان الجديد الحدود المنصوص عليها في القواعد، فإن أطراف الصفقة ملزمة بإخطار المفوضية بها".وفي حالة وجود صفقة استحواذ كبيرة بما يكفي لتدخل الاتحاد الأوروبي فإنه يتم تقييمها وفقا لقواعد الاتحاد في الاتحاد والتي تستهدف المحافظة على مستويات المنافسة في السوق ومكافحة الاحتكار.