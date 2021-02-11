روسيا تشدد الرقابة على اتفاقيات تسعير الضرائب للشركات متعددة الجنسيات

تحركت روسيا، أمس الأربعاء، لتعديل قانون الضرائب لديها بهدف تعزيز قدرة الدولة على التعامل الضريبي مع الشركات متعددة الجنسية.وأعلن المجلس الاتحادي (الغرفة العليا للبرلمان) الروسي، في بيان موافقته، على تعديلات لمراجعة بنود قانون الضرائب التي تحكم التعاملات بين الأطراف ذات الصلة وتوضيح إجراءات اتفاقيات التسعير المسبقة بين دافع الضرائب وإدارة الضرائب.كما حدد المجلس مجموعة اشتراطات جديدة للطلبات التي يتم تقديمها للبنوك للكشف عن المعلومات الخاصة بالتعاملات الخاضعة للرقابة.ووفقًا للقانون الجديد، يجب على الشركات التي تبرم اتفاقيات تسعير مسبقة مع إدارة الضرائب الاتحادية الروسية، الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية عبر الحدود والمعاملات التجارية الخارجية لمدة 10 سنوات.كما ينص القانون على زيادة المدة القصوى للنظر في طلبات إبرام اتفاقات تسعير مسبق والتي تشمل سلطات ضريبية أجنبية إلى 27 شهرًا بدلا من تسعة أشهر.ووفقا للتعديلات القانونية الجديدة، سيتم اعتبار المعاملات عبر الحدود التي تشمل النفط الخام والمنتجات النفطية والمعادن الحديدية وغير الحديدية والأسمدة المعدنية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة معاملات خاضعة للرقابة لأغراض ضريبية اعتبارًا من أول يناير المقبل.