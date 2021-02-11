الجيش الإسرائيلى يختتم مناورة «عاصفة الرعد» على الحدود مع لبنان

اختتم الجيش الإسرائيلي، مناوراته العسكرية "عاصفة الرعد" التي استمرت يومين في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، حيث عمل العديد من فيالق الجيش بالتعاون للتحضير لهجوم محتمل على إسرائيل من قبل حزب الله.وقال الجنرال شلومي بيندر، قائد فرقة الجليل: "التدريبات ساهمت بشكل كبير في تحسين جهوزيتنا ضد حزب الله. سنستمر في زيادة كفاءتنا عندما تكون هناك معركة، كل ذلك أثناء التعلم والتحسن"، بحسب "صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.