الليلة.. «القومية للفنون الشعبية» تضىء قبة الغورى مجددًا

يستقبل مركز إبداع الغوري بشارع الأزهر٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا جديدًا للفرقة "القومية للفنون الشعبية"، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة المخرج هانى النابلسي.يأتى ذلك في إطار الاستعداد لمهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية في دورته الثامنة برئاسة الفنان الدكتور انتصار عبدالفتاح، وذلك للحفاظ على شخصية مصر التراثية.وتقدم الفرقة أجمل وأروع تابلوهاتها الراقصة التى تعيش فى وجدان الشعب المصرى والعربى منها: الموشح، العصايا٬ أم الخلول، البمبوطية، فتوات قبلى، التنورة، الحصان٬ الأغانى، الغوزاى، الحجالة٬ الدبكة، وغيرها من الرقصات الممتعة التى يعشقها محبو وعشاق فن الفنون الشعبية.إدارة مسرحية هانى أبو المعاطى، تدريب خميس عباس، ميرفت على حسن، خالد عزب.يشار إلي أن الفرقة تتبنى منذ تأسيسها عام 1960 فكرة الحفاظ على الهوية والشخصية المصرية من خلال تقديم الرقصات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية بهدف التأصيل لكافة الرقصات الشعبية: النوبي، الفلاحي، الصعيدي والساحلي بتعبيراتها الحركية وملابسها وإكسسواراتها وبما تشمله من العادات والتقاليد من خلال الاستعانة بالمنهج العلمي ونقله إلى خشبة المسرح بعد إعادة صياغته، ويعد من أشهر رواد الفرقة: المصممين كمال نعيم وحسن خليل.