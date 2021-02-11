«الكهرباء»: 8.431 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع فى الصعيد

كشف تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حجم ما تم صرفه على خطط تطوير القطاع في محافظات الصعيد "بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان"، في الفترة من عام 2014 وحتى نهاية عام 2020.وأظهر التقرير الذي اطلعت "الدستور" عليه، أن وزارة الكهرباء من خلال شركتي "مصر الوسطى، ومصر العليا" لتوزيع الكهرباء أنفقت 8.431 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشتركين 3.3 مليون مشترك.وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر كشف، في بيان له، أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.