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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبا رواية «فى ضوء ما نعرفه» للكاتب البنغالى ضياء حيدر رحمن

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:00 ص
فى ضوء ما نعرفه
فى ضوء ما نعرفه
نضال ممدوح
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تصدر قريبا عن منشورات الجمل٬ النسخة العربية لرواية "في ضوء ما نعرفه" من تأليف الكاتب البنغالي ضياء حيدر رحمن٬ وترجمة علي عبد الأمير صالح.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية: "أردت أن أقول شيئا ما٬ كنت أعتقد أني سأكون صريحا٬ أن أوضح ما فعلته٬ ألا أخبئ أي حيز٬ إلا أنني الآن أعرف أنني لا أقوي علي ذلك، وصلت إلي هذا الحد٬ في عمق النهر الطويل٬ أزور الأشياء الناتئة وأنعطف إلي الروافد علي طول الطريق٬ إنما هنا عند حافة الجرف٬ حيث النهر يلتقي البحر٬ لا أعلم كيف أصف ما لا يوصف".

أفعالنا هي أسئلة علي الدوام٬ وليست أجوبة٬ لئن كان صحيحا أن إرادتنا حرة٬ فكيف نقوم بأشياء نندم عليها؟. أعرف أن يومنا تتراكم فيه الأفعال التي تبدل مسارها٬ وهي تخبئه تحت الأرض٬ حالها حال كل الأرقام اللاعقلانيةعلي الخط٬ وأنه في الفن القصصي وحده يستطيع مشهد واحد أن يغير حياة بأسرها.

إنما كيف نفعل ما نفعل بحيث إننا بالاستبصار سوف نستنتج يقينا أن هذا الفعل لا يستطيع سوي أن يسبب لنا فشلا ذريعا٬ فشلا لا تستطيع أي كفارة أن تنتشلنا منه؟.

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الثقافة

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