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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صاحب صورة «بنتى دكتورة»: «كل همى إنى أسعدها»

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:37 ص
حسن شعراوي
حسن شعراوي
هاجر رضا
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قال حسن شعراوي، الذي احتفل بتخرج ابنته الدكتورة بسنت على كوبرى الجامعة بلافتة، إنه حاصل على بكالوريوس زراعة جامعة القاهرة، وهي أول فرحته من مواليد 1996، والابنة على 3 أولاد، وهي دائمة التفوق في الدراسة وتمكنت من دخول كلية الطب وحصلت على امتياز العام الماضي.

يقول الأب: "من 2014 إلى 2020 رحلة كفاح كبيرة توجت بتعويض من الله لتعبها، لذا قررت أعملها مفاجئة"، متابعًا: "أنا دائما أكلمها بعد كل امتحان، وكنت عارف إن آخر يوم هو التخرج فقررت أكلمها زي ما متعودين وقولتلها أنا هنا، هتعرفيني من اليافطة، وجت جري عليا وكلنا عيطنا بس دموع فرح".

وأكد: "أنا كان نفسي أعملها حاجة تحسسها إني معاها دائما"، مضيفًا: "بسنت واجهت مشقة أكيد في الطريق من الحوامدية للجامعة بس كانت بتتغلب على هذا، وربنا وفقها".

وأشار: "أنا معملتش حاجة أوفر أنا واحد فرحان ببنته، بس هي فكرة جديدة، محمد ابني أصغر منها بسنتين تحفظ على موضوع اليافطة بس لما لاقي المشاركات قال إنها كويسة، ولما انتشرت على السوشيال ميديا خوفت عليها من الحسد، فزعلت، بس قولت ربنا الحافظ خاصة أنها خاتمة القرآن الكريم".

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