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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

طلاب كلية اللغة والإعلام ينتجون أفلامًا توعوية عن كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:40 ص
العربية للعلوم والتكنولوجيا
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
نضال ممدوح
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في ذروة انتشار فيروس كورونا والشهور الأولى له في مصر وأثناء فترة التعليق التي استمرت عدة شهور قدم طلاب كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة (مصر الجديدة) إنتاجًا إعلاميًا متميزًا للتوعية بفيروس كورونا وآثاره وخطورته، تحت رعاية دكتور عزة أحمد هيكل عميدة الكلية.

وأكدت الكلية، في بيانها صباح اليوم، على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، أن الطلاب لم ينتظروا حتى انتهاء جائحة كورونا، لكنهم قدموا أعمالا وثقت هذه المرحلة وما صاحبها من إشاعات وأخطاء فردية وجماعية، وفضلوا أن يقدموا عملًا يوثقوا فيه بعض السلوكيات الخاطئة التي ساهمت في انتشار هذا الوباء.

يستهدف الفيلم حث الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمكوث في المنزل، بعيدًا عن التجمعات، مستعرضًا في الوقت نفسه طرق انتقال الفيروس، وأشاد الكثير من الأساتذة بهذا الفيلم باعتباره أول فيلم تسجيلي على السوشيال ميديا، عن "فيروس كورونا"، والذي جاء مترجمًا للغة الإنجليزية.

يذكر أن مشروعات تخرج قسم الإعلام بالكلية دارت كلها حول إنتاج إعلامي متنوع عن جائحة كورونا استنادا إلى تحليل التغطية الإخبارية لعدد من القنوات التلفزيونية العربية والدولية، وقد أنتج قرابة 130 طالبا 22 مشروعا شملت كافة الوسائط الإعلامية من صحافة، إذاعة، تلفزيون، إعلانات، لتقدم من خلالها إنتاجا إعلاميا متنوعا، من إعداد منصات لعرض التقارير الإخبارية، وأفلام تسجيلية، وإعلانات توعوية، وبرامج إذاعية وتلفزيونية تهدف تحقيق العديد من الأهداف الإجتماعية، والنفسية، والتوعوية للجمهور.

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