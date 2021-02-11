رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل «أحمد سانتا» و«سلايفر» فى مركز درب 1718

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:29 ص
أحمد سانتا وسلايفر
أحمد سانتا وسلايفر
نضال ممدوح
طباعة
ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، والذي ينظمه مركز درب 1718 للفنون بالفسطاط٬ يقام في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفل غنائي فني بمشاركة الفنانيين: أحمد سانتا وسلايفر.

أحمد سانتا: أو أحمد محمد يوسف٬ بدأ في مشوار الراب عام ٢٠١٥، إشتهر بالفري ستايل باتلز "الارتجال"، أشهر أعماله السامبو أغنية "أولد سكول جديدة، جول، الليلة دي"، واقتصر ظهوره مع راكا ستوديو، وسلايڤر، ورع.

سلايڤر: أوعبد الله ضياء٬ كاتب ومؤدي راب من المنصورة ولد في الـ٣٠ من يونيو عام ١٩٩٩، عُرف سلايفر باختلافه منذ بداية مسيرته واختلاف ألوانه الموسيقية حيث عاصر الأجيال القديمة والمؤسِسة وحاز على احترام أيقونات وسط الراب المصري والعربي وكانت بداية ظهوره بعد عودته من انقطاع دام عامًا بأغاني تحمل طاقه الهيب هوب الخام مثل ساموراي، بانجو، أبعدني عن المدينة، Ak47، بي في وغيرهم الكثير.

شارك الكثير من مغنيين الراب في جيله العديد من الأغاني سواء بالتوزيع الموسيقي والغناء مثل: أرسينيك، ياقوت، سانتا، ليجي سي ودي چي توتي. يُعتبر أول مغني من جيله يقيم حفلة بشكل مستقل وكانت في مدينة المنصورة عام ٢٠١٧ وحققت نجاح فاق جميع التوقعات.

أما رع: أو عبد الله السيد إبن الإسماعيلية، بدأ مشواره في ٢٠١٣ بعد تركه للبيت بوكس، وبدأت شهرته بعد أغنية "مش لازم تعرف إسمي" ثم "راهب بوذي" و"كل مرة بنسى الدوا" وسقف الراب" إلى "تالتنا الشيطان" و"طيب"، متطورًا إلى أشهر أغانيه في الفترة الحالية "دراما" و"ربع قرن".اقتصر ظهور رع مع "سانتا ومروان موسى وموسى سام"، وقد أعلن عن ألبومه الجديد المقرر نزوله ٢٠٢١.

موضوعات متعلقة

الصحة: 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و53 حالة وفاة

وزيرة الصحة: توفير اللقاح لكل أطقم مستشفيات العزل والصدر والحميات

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بشأن تأجيل الدراسة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

image description

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

image description

سحب وإخلاء 4 قطع أراضى مخالفة بدمياط

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

الأكثر قراءة

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بشأن تأجيل الدراسة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إشبيلية يفوز على برشلونة 2-0 فى ذهاب نصف نهائى كأس إسبانيا

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

تدشين جولة راكب دراجات هندى حول العالم من القاهرة

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

قريبا رواية «فى ضوء ما نعرفه» للكاتب البنغالى ضياء حيدر رحمن

الليلة.. حفل «أحمد سانتا» و«سلايفر» فى مركز درب 1718

اليوم.. عرض فيلم «نيرجا» بسينما الهناجر

صالون زين العابدين فؤاد الثقافى يحتفل بالكاتب علاء الديب.. اليوم