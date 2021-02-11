الليلة.. حفل «أحمد سانتا» و«سلايفر» فى مركز درب 1718

ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، والذي ينظمه مركز درب 1718 للفنون بالفسطاط٬ يقام في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفل غنائي فني بمشاركة الفنانيين: أحمد سانتا وسلايفر.أحمد سانتا: أو أحمد محمد يوسف٬ بدأ في مشوار الراب عام ٢٠١٥، إشتهر بالفري ستايل باتلز "الارتجال"، أشهر أعماله السامبو أغنية "أولد سكول جديدة، جول، الليلة دي"، واقتصر ظهوره مع راكا ستوديو، وسلايڤر، ورع.سلايڤر: أوعبد الله ضياء٬ كاتب ومؤدي راب من المنصورة ولد في الـ٣٠ من يونيو عام ١٩٩٩، عُرف سلايفر باختلافه منذ بداية مسيرته واختلاف ألوانه الموسيقية حيث عاصر الأجيال القديمة والمؤسِسة وحاز على احترام أيقونات وسط الراب المصري والعربي وكانت بداية ظهوره بعد عودته من انقطاع دام عامًا بأغاني تحمل طاقه الهيب هوب الخام مثل ساموراي، بانجو، أبعدني عن المدينة، Ak47، بي في وغيرهم الكثير.شارك الكثير من مغنيين الراب في جيله العديد من الأغاني سواء بالتوزيع الموسيقي والغناء مثل: أرسينيك، ياقوت، سانتا، ليجي سي ودي چي توتي. يُعتبر أول مغني من جيله يقيم حفلة بشكل مستقل وكانت في مدينة المنصورة عام ٢٠١٧ وحققت نجاح فاق جميع التوقعات.أما رع: أو عبد الله السيد إبن الإسماعيلية، بدأ مشواره في ٢٠١٣ بعد تركه للبيت بوكس، وبدأت شهرته بعد أغنية "مش لازم تعرف إسمي" ثم "راهب بوذي" و"كل مرة بنسى الدوا" وسقف الراب" إلى "تالتنا الشيطان" و"طيب"، متطورًا إلى أشهر أغانيه في الفترة الحالية "دراما" و"ربع قرن".اقتصر ظهور رع مع "سانتا ومروان موسى وموسى سام"، وقد أعلن عن ألبومه الجديد المقرر نزوله ٢٠٢١.