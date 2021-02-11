اليوم.. عرض فيلم «نيرجا» بسينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر ـ بساحة الأوبرا ـ التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في السادسة من مساء اليوم الخميس، أمسية جديدة من أمسيات نادي السينما الهندية، والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، ويعرض هذا الشهر فيلم "NEERJA" أو "نيرجا".الفيلم من إنتاج عام 2016، بطولة سونام كابور، شبانة عزمي، يوجيندرا تيكو، اخراج رام مادفاني، والفيلم مأخوذ عن قصة واقعية حدثت في الخامس من سبتمبر 1986 وكان بطلتها مضيفة الطيران الهندية الراحلة نيرجا بهانوت، التي كانت على متن طائرة بان أم في الرحلة رقم 73، وتعرضت الرحلة للاختطاف على يد مجموعة من الإرهابيين في مدينة كراتشي الباكستانية، في الخامس من سبتمبر 1986 في مدينة كراتشي الباكستانية.ويرصد الفيلم بطولة نيرجا بهانوت في تصديها للإرهابيين المسيطيرن علي الطائرة.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.