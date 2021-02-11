صالون زين العابدين فؤاد الثقافى يحتفل بالكاتب علاء الديب.. اليوم

يحتفل صالون زين العابدين فؤاد الثقافي٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ في بث مباشر عبر "فيسبوك"٬ بالكاتب الناقد الكبير علاء الديب٬ والذي يشترك شهر فبراير في ميلاده ورحيله عن عالمنا٬ حيق ولد الديب في 4 فبراير 1939 - ورحل 18 فبراير 2016.تقام الأمسية تحت عنوان "في صحبة علاء الديب" بمشاركة كل من: الكاتب محمود الورداني٬ الشاعر إبرهيم داود٬ القاص ياسر عبد اللطيف٬ الكاتبة د. بسمة عبدالعزيز٬ والروائي شحاتة العريان٬ والكاتب خيري حسن.وعلاء الديب واحد من لسان حال الناطقين بضمير الثقافة المصرية٬ كان من جيل ثورة يوليو الذين عانوا بسقوط حلمها ومشروعها الكبير عقب انكسار 1967، ومع ذلك لم يغير مواقفه، وظلّ شامخًا رافضا التطبيع، ولم يهرول إليه كما هرول آخرون سرا أو جهرا.ظروفه الصحية أقعدته عن النزول لميدان التحرير ليشارك في زخم ثورة 25 يناير، لكنه كان بقلبه ووجدانه ومؤازرته بكلماته الدافعة المباركة للثورة والثوار ظلّ يواجه ظلام الإرهاب الديني٬ رافضا حكم جماعة الإخوان وما استتبعه هذا الحكم من أحلام الخلافة والعنف الأصولي.علاء الديب بشّر بكتّاب شبان وجدوا لديه الرعاية والاهتمام.. علاء الديب الذي أرق مضاجع أباطرة الانفتاح العشوائي الاستهلاكي وما ترتب عليه من آثار اجتماعية قبل السياسية٬ في ثلاثيته الرائعة "أطفال بلا دموع، قمر على المستنقع، عيون البنفسج"، تلك الروايات الثلاث الأبرز له علي الأقل بالنسبة لي٬ والتي لا يملك متلقيها سوي أن يحملها بين تلافيف ذاكرته٬ يستدعيها من آن لآخر بشخوصها الذين خلقهم الديب من بنات أفكاره٬ لكنهم شقوا طريقهم كشخوص حقيقيين من لحم ودم فخلدوا في تاريخ الأدب والفن للأبد.