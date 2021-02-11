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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدولية للطاقة الذرية: إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المعدنى

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:51 ص
إنتاج اليورانيوم
إنتاج اليورانيوم المعدنى
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أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران شرعت في إنتاج اليورانيوم المعدني في انتهاك للاتفاق النووي، مشيرة إلى أن معدن اليورانيوم يعتبر مادة أساسية في صناعة الأسلحة النووية.

وقالت الوكالة الدولية - مساء الأربعاء - "إن إيران أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في 8 فبراير الجاري بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان".

وأثار التهديد الإيراني لإنتاج معدن اليورانيوم قلق الدبلوماسيين الغربيين، حيث تخطى تخصيبه النسبة التي يمكن استخدامه فيها لأغراض مدنية.

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