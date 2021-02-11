الدولية للطاقة الذرية: إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المعدنى

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران شرعت في إنتاج اليورانيوم المعدني في انتهاك للاتفاق النووي، مشيرة إلى أن معدن اليورانيوم يعتبر مادة أساسية في صناعة الأسلحة النووية.وقالت الوكالة الدولية - مساء الأربعاء - "إن إيران أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في 8 فبراير الجاري بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان".وأثار التهديد الإيراني لإنتاج معدن اليورانيوم قلق الدبلوماسيين الغربيين، حيث تخطى تخصيبه النسبة التي يمكن استخدامه فيها لأغراض مدنية.