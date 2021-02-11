تويتر: لن يُسمح لـ«ترامب» باستخدام المنصة مرة أخرى

أعلن المدير المالي لشركة "تويتر" أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستخدام منصته، حتى وإن ترشح للبيت الأبيض من جديد، بعد حظر حسابه لتحريضه المتكرر على العنف.وقال سيجال - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، مساء الأربعاء - إنه "وفقا لقواعدنا، عندما يتم حظركم من المنصة لا عودة عن هذا القرار سواء كنت معلقا أو مديرا ماليا أو شخصية سياسية سابقة أو حالية".وأضاف: "حُظر على دونالد ترامب استخدام المنصة عندما كان رئيسا.. لا نميز بين مسؤولين سياسيين حاليين أو سابقين".وكان "تويتر" قد علق، في شهر يناير الماضي، بشكل دائم حساب ترامب بعد اقتحام حشد من أنصاره "الكابيتول" في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى وألحقت خرابا بالمبنى وصدمت الولايات المتحدة وأضرت بسمعتها في العالم.. كما أغلق حسابات متطرفين كانوا يدعمون الرئيس الأمريكي السابق، بينهم 70 ألف منتسب إلى حركة "كيو-انون" لليمين المتطرف الأمريكي.ولم يرض مناصرو ترامب، الذي كان لديه أكثر من 88 مليون متتبع على "تويتر"، عن هذه الخطوة ولا بعض المدافعين عن الحريات على الإنترنت، إذ رأوا في ذلك دليلا على سلطة مواقع التواصل الاجتماعي المفرطة.. إلا أن هذا لم يمنع الموقع من تسجيل زيادة غير معهودة في عدد مستخدميه في يناير الماضي.