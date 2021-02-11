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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 11-2-2021 فى البنوك المصرية

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:26 ص
الدولار
الدولار
ياسمين محمود
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يواصل سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 11-2-2021، استقراره لليوم الثالث على التوالي خلال حركة التداولات الصباحية في البنوك، إذ بلغ متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في السوق المحلي للشراء 15.63 جنيه، وللبيع 15.72 وفقًا لآخر التحديثات.

ويرصد موقع "الدستور"، في التقرير التالي، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، وأمام العملات الأجنبية.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك القاهرة ليسجل خلال فترة التعاملات الصباحية للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 15.69 جنيه وللبيع 15.59 جنيه، وفي بنك قطر الوطني الأهلي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه ليسجل للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه.

سعر الدولار اليوم فى البنوك


وشهد سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي استقرارًا نسبيًا ليسجل للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 15.69 جنيه وللبيع 15.59 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 15.71 جنيه وللبيع15.61 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي استقرت العملة الأمريكية لتسجل للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل الدولار للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه.

سعر الدولار أمام العملات الاجنبية


وتراجع سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام العملات الجنبية والعملات الافتراضية، في السوق العالمي، ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين، فيما يتطلع المستثمرون إلى تعاف متوقع من جائحة كوفيد-19 هذا العام مدفوع بتحفيز مالي ونقدي كبير وفقًا لوكالة "رويترز".

وأدى هذا التراجع إلى نزول مؤشر الدولار إلى المستوى المنخفض 90.378 اليوم للمرة الأولى هذا الشهر وبلغ في أحدث التداولات 90.398 وبصدد تكبد خسائر للجلسة الثالثة، كما استقر الدولار عند 104.58 ين بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 104.5 للمرة الأولى هذا الشهر في الجلسة السابقة، فيما ارتفع اليورو إلى 1.2126 دولار.

سعر الدولار أمام العملات الافتراضية


أما العملة الافتراضية البيتكوين وهي الأشهر تداولًا في العالم، فقد استقرت أمام الدولار عند نحو 46 ألفًا و500 دولار بعد أن بلغت مستوى مرتفعًا جديدًا عند 48 ألفًا و216 دولارا، كما سجل سعر العملة الافتراضية المنافسة "الإيثريوم" مستوى قياسيا عند 1826 دولارا قبل أن تتداول مرتفعة 1.1 % إلى 1791 دولارا.

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