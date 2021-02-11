سعر الدولار اليوم الخميس 11-2-2021 فى البنوك المصرية



وانخفض سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك القاهرة ليسجل خلال فترة التعاملات الصباحية للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 15.69 جنيه وللبيع 15.59 جنيه، وفي بنك قطر الوطني الأهلي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه ليسجل للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 15.70 جنيه وللبيع 15.60 جنيه.

سعر الدولار أمام العملات الاجنبية





سعر الدولار أمام العملات الافتراضية





وتراجع سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام العملات الجنبية والعملات الافتراضية، في السوق العالمي، ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين، فيما يتطلع المستثمرون إلى تعاف متوقع من جائحة كوفيد-19 هذا العام مدفوع بتحفيز مالي ونقدي كبير وفقًا لوكالة "رويترز".وأدى هذا التراجع إلى نزول مؤشر الدولار إلى المستوى المنخفض 90.378 اليوم للمرة الأولى هذا الشهر وبلغ في أحدث التداولات 90.398 وبصدد تكبد خسائر للجلسة الثالثة، كما استقر الدولار عند 104.58 ين بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 104.5 للمرة الأولى هذا الشهر في الجلسة السابقة، فيما ارتفع اليورو إلى 1.2126 دولار.أما العملة الافتراضية البيتكوين وهي الأشهر تداولًا في العالم، فقد استقرت أمام الدولار عند نحو 46 ألفًا و500 دولار بعد أن بلغت مستوى مرتفعًا جديدًا عند 48 ألفًا و216 دولارا، كما سجل سعر العملة الافتراضية المنافسة "الإيثريوم" مستوى قياسيا عند 1826 دولارا قبل أن تتداول مرتفعة 1.1 % إلى 1791 دولارا.