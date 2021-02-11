50 إصابة جديدة بكورونا فى السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بدون أية حالات وفاة جديدة فيما تم شفاء 81 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم أول من أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و782 حالة، بينها 1843 وفاة، و22 ألفًا و133 شخصا تعافوا، مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.