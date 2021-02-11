اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة «التشكيل بالسيراميك» ببيت السنارى

تنطلق في الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس٬ ورشة عمل مجانية للشباب من الجنسين لتعلم فن "التشكيل بعجينة السيراميك"، والتي ينظمها بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، وتدير الورشة الفنانة داليا حسن.تركز الورشة على تعلم كيفية التشكيل باستخدام عجينة السيراميك، من خلال التعرف على الأدوات والمقادير اللازمة لتجهيز العجينة وطريقة حفظها وتلوينها، بالإضافة إلى شرح وتوضيح استخدامات العجينة في الأعمال الفنية المختلفة، فعجينة السيراميك عبارة عن عجينة ناعمة وسلسة وتلون بألوان خاصة مثل الألوان المائية والزجاجية.تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك التعريف بأهمية التشكيل اليدوي بالخامات لإنتاج أعمال فنية مختلفة.وتقام الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين المتدربين، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.