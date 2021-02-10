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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

النائب حازم الجندى يدعوا أعضاء الوفد بالوقوف وراء رئيس الحزب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:58 م
المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي
أشرف لاشين
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توجه المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بالنداء الحار لكافة الوفديين بضرورة الحفاظ على بيت الأمة ووحدة صفه ودرء وتجنب الفتن والعمل من أجل تماسك وترابط الوفديين لا فرقتهم.

وأكد المهندس حازم الجندي، في تصريحات له، على ضرورة الوقوف خلف قيادة الحزب ورئيسه، ممثلة في المستشار بهاء الدين أبو شقة الذي ترأس الحزب بإرادة وثقة الوفديين عبر انتخابات حرة نزيهة وهو المنهج والدرب الذي يسير عليه حزب الوفد تاريخيا منذ تأسيسه، وهو المبدأ الذي يجب احترامه من قبل الجميع، مشددا على ضرورة نبذ الخلافات وأن يكون الهدف دائما هو الوفد "بيت الأمة العريق" الذي يمثل دائما رمزا تاريخيا للمصريين جميعا لا للوفديين فقط.

وتابع: "لابد من استلهام طريق وخطى زعماء الوفد التاريخيين في نبذهم الدائم للخلافات والعمل من أجل الكيان ورفعته، خاصة أننا في مرحلة تاريخية دقيقة من عمر الوطن، وبداية فصل تشريعي جديد بمجلسي النواب والشيوخ يتطلع معه الجميع إلى إسهامات النواب الممثلين للحزب في البرلمان المصري بغرفتيه، والجميع ينتظر منا دورا سياسيا تاريخيا وإسهاما يليق بالتاريخ الوطني لحزبنا العريق في دعم الدولة المصرية وملبيا لنداء وطموح المواطن المصري الذي منحنا ثقته".

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