مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021
الخميس 11/فبراير/2021 - 07:16 ص
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت على "جوجل" عن مواعيد القطارات اليومية، حيث أطلقت وزراة النقل وهيئة السكك الحديد مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021، وذلك وسط التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، وفقًا لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خوفًا على صحة المواطنين من العدوى.
1 - يبدأ قطار رقم 906 في التحرك من محافظة الإسكندرية الساعة السابعة ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9:35.
2 - يتحرك القطار رقم 158 مميز، من محافظة الإسكندرية الساعة السابعة و15 دقيقة ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 10:20.
3 - يبدأ قطار رقم 902 مكيف، في التحرك من محافظة القاهرة إلى محافظة دمياط ويقوم القطار بالتحرك في تمام الساعة 9:15.
4 - يتحرك قطار رقم 978 مميز، من محافظة القاهرة إلى محافظة الإسكندرية ويبدأ القطار بالتحرك في
تمام الساعة 10:00.
5 - يبدأ قطار رقم 11 مميز، في التحرك من محافظة القاهرة إلى محافظة الإسكندرية ويبدأ القطار بالتحرك في تمام الساعة 10:10.
1 - يبدأ قطار رقم 891 مكيف، في التحرك من محافظة سوهاج من الساعة 11:00 ويصل إلى محافظة القاهرة في تمام الساعة 17:35.
2 - ويتحرك قطار رقم 157 مميز، من الاقصرفي بداية الساعة 7:30 ويصل إلى محافظة القاهرة في تمام الساعة 19:05.
3 - ويبدأ قطار رقم 976 vib، في التحرك من محافظة القاهرة قي تمام الساعة 9:30 مساءً ويصل إلى محافظة الاقصر في تمام الساعة 9:30 صباحًا.
وفي سياق متصل، تستمر جهود وزراة النقل وهيئة السكك الحديد يوميًا لتحقيق وتقديم أفضل خدمة للركاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
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مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021 في القاهرة والمحافظات
ونظرًا لاهتمام المواطنين، يعرض "الدستور"، في تقريره اليومي، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من هيئة السكك الحديد.
مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الخميس 11-2-2021
1 - يبدأ قطار رقم 906 في التحرك من محافظة الإسكندرية الساعة السابعة ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9:35.
2 - يتحرك القطار رقم 158 مميز، من محافظة الإسكندرية الساعة السابعة و15 دقيقة ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 10:20.
3 - يبدأ قطار رقم 902 مكيف، في التحرك من محافظة القاهرة إلى محافظة دمياط ويقوم القطار بالتحرك في تمام الساعة 9:15.
4 - يتحرك قطار رقم 978 مميز، من محافظة القاهرة إلى محافظة الإسكندرية ويبدأ القطار بالتحرك في
تمام الساعة 10:00.
5 - يبدأ قطار رقم 11 مميز، في التحرك من محافظة القاهرة إلى محافظة الإسكندرية ويبدأ القطار بالتحرك في تمام الساعة 10:10.
مواعيد قطارات الصعيد اليوم الخميس 11-2-2021
1 - يبدأ قطار رقم 891 مكيف، في التحرك من محافظة سوهاج من الساعة 11:00 ويصل إلى محافظة القاهرة في تمام الساعة 17:35.
2 - ويتحرك قطار رقم 157 مميز، من الاقصرفي بداية الساعة 7:30 ويصل إلى محافظة القاهرة في تمام الساعة 19:05.
3 - ويبدأ قطار رقم 976 vib، في التحرك من محافظة القاهرة قي تمام الساعة 9:30 مساءً ويصل إلى محافظة الاقصر في تمام الساعة 9:30 صباحًا.
وفي سياق متصل، تستمر جهود وزراة النقل وهيئة السكك الحديد يوميًا لتحقيق وتقديم أفضل خدمة للركاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
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