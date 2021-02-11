مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021 في القاهرة والمحافظات





مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الخميس 11-2-2021

مواعيد قطارات الصعيد اليوم الخميس 11-2-2021

ونظرًا لاهتمام المواطنين، يعرض "الدستور"، في تقريره اليومي، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص مواعيد القطارات اليوم الخميس 11-2-2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من هيئة السكك الحديد.1 - يبدأ قطار رقم 906 في التحرك من محافظة الإسكندرية الساعة السابعة ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9:35.2 - يتحرك القطار رقم 158 مميز، من محافظة الإسكندرية الساعة السابعة و15 دقيقة ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 10:20.3 - يبدأ قطار رقم 902 مكيف، في التحرك من محافظة القاهرة إلى محافظة دمياط ويقوم القطار بالتحرك في تمام الساعة 9:15.4 - يتحرك قطار رقم 978 مميز، من محافظة القاهرة إلى محافظة الإسكندرية ويبدأ القطار بالتحرك فيتمام الساعة 10:00.5 - يبدأ قطار رقم 11 مميز، في التحرك من محافظة القاهرة إلى محافظة الإسكندرية ويبدأ القطار بالتحرك في تمام الساعة 10:10.1 - يبدأ قطار رقم 891 مكيف، في التحرك من محافظة سوهاج من الساعة 11:00 ويصل إلى محافظة القاهرة في تمام الساعة 17:35.2 - ويتحرك قطار رقم 157 مميز، من الاقصرفي بداية الساعة 7:30 ويصل إلى محافظة القاهرة في تمام الساعة 19:05.3 - ويبدأ قطار رقم 976 vib، في التحرك من محافظة القاهرة قي تمام الساعة 9:30 مساءً ويصل إلى محافظة الاقصر في تمام الساعة 9:30 صباحًا.وفي سياق متصل، تستمر جهود وزراة النقل وهيئة السكك الحديد يوميًا لتحقيق وتقديم أفضل خدمة للركاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.