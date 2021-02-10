رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان: إصافة معامل للغات الأجنبية بمراكز التدريب الثابتة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:45 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إضافة معامل للغات الأجنبية وعلوم الحاسب الآلي بمراكز التدريب الثابتة التابعة للوزارة، وذلك للتعرف على المصطلحات الأجنبية الخاصة بالمهن التي يعمل بها المصريون في الخارج، لتطوير مهاراتهم ورفع مستواهم.

وأضاف سعفان أن الوزارة تتعاون أيضا في تلك العملية مع بعض شركات القطاع الخاص، والتي تقوم بتدريب الشباب على المهن التي يحتاجونها، ومن ثم التشغيل في المصانع والشركات الخاصة بهم بعد الانتهاء من التدريب، والتي تؤهلهم للعمل في دول أخرى.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهتم بملف التدريب، حيث تمتلك 38 مركز تدريب ثابت، قامت بالانتهاء من تطوير 12 مركزًا منهم، وجارٍ العمل على إضافة 6 مراكز جديدة للمنظومة.

كما تمت إعادة تأهيل 27 وحدة تدريب متنقلة، وإطلاقها على مرحلتين في كافة محافظات مصر وقراها الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تم تطويرها بجهود الوزارة الذاتية داخل الورش التابعة لها.

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تكشف حقيقة حدوث مشادة بين لاعبين كرة قدم فى بورسعيد

«إعلام النواب»: نرفض بيان أسامة هيكل.. والوزارة إهدار للمال العام

فى غياب الثلاثى.. كيف يلعب موسيمانى أمام بالميراس؟

محامي الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال يتنحى عن القضية

الصور

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

image description

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

image description

سحب وإخلاء 4 قطع أراضى مخالفة بدمياط

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

الأكثر قراءة

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بشأن تأجيل الدراسة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

زلزال يضرب بالقرب من المحيط الهادئ

إشبيلية يفوز على برشلونة 2-0 فى ذهاب نصف نهائى كأس إسبانيا

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

تدشين جولة راكب دراجات هندى حول العالم من القاهرة

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

الليلة.. «القومية للفنون الشعبية» تضىء قبة الغورى مجددًا

قريبا رواية «فى ضوء ما نعرفه» للكاتب البنغالى ضياء حيدر رحمن

الليلة.. حفل «أحمد سانتا» و«سلايفر» فى مركز درب 1718

اليوم.. عرض فيلم «نيرجا» بسينما الهناجر