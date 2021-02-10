سعفان: إصافة معامل للغات الأجنبية بمراكز التدريب الثابتة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إضافة معامل للغات الأجنبية وعلوم الحاسب الآلي بمراكز التدريب الثابتة التابعة للوزارة، وذلك للتعرف على المصطلحات الأجنبية الخاصة بالمهن التي يعمل بها المصريون في الخارج، لتطوير مهاراتهم ورفع مستواهم.وأضاف سعفان أن الوزارة تتعاون أيضا في تلك العملية مع بعض شركات القطاع الخاص، والتي تقوم بتدريب الشباب على المهن التي يحتاجونها، ومن ثم التشغيل في المصانع والشركات الخاصة بهم بعد الانتهاء من التدريب، والتي تؤهلهم للعمل في دول أخرى.وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهتم بملف التدريب، حيث تمتلك 38 مركز تدريب ثابت، قامت بالانتهاء من تطوير 12 مركزًا منهم، وجارٍ العمل على إضافة 6 مراكز جديدة للمنظومة.كما تمت إعادة تأهيل 27 وحدة تدريب متنقلة، وإطلاقها على مرحلتين في كافة محافظات مصر وقراها الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تم تطويرها بجهود الوزارة الذاتية داخل الورش التابعة لها.