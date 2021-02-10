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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق الدورات التدريبية للطلاب الأفارقة بالمركز الثقافى النيجرى بالقاهرة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:44 م
الدورات التدريبية
الدورات التدريبية للطلاب الأفارقة
ايهاب مصطفى
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شهد وفد من مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، برئاسة السفيرة الدكتورة نجوى إبراهيم، افتتاح الدورات التدريبية لطلاب الجاليات الأفريقية على أرض مصر، بالمركز الثقافي النيجري بالقاهرة.

وكان في استقبال الوفد، الدكتور ياسر كرماني رئيس المركز ورئيس مشروع إيجي أفريكا، ومعالي قنصل سفارة دولة النيجر، ومستشار سفير السنغال لقطاع الطلاب والشباب، وأمين شباب الجمهورية حسام محمود، ومستشارة سفير السنغال للمرأة، ورئيس اتحاد طلاب السنغال، ورئيس اتحاد طلاب جامبيا.

جاء ذلك تماشيا مع الإرادة السياسية للدولة، التي تهدف إلى توطيد العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية، لتحقيق مايعرف بالدبلوماسية الشعبية، وقد رحب الجميع بمشاركة مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية في تدريب السيدات والفتيات الأفريقيات على أعمال الخياطة والتفصيل والكروشيه والزراعة والاستزراع السمكي وملف التعليم وغيرها من بنود اتفاقية التعاون مع المركز الثقافي والجهات المساهمة.

من جانبها رحبت الدكتورة نجوى إبراهيم، في كلمتها بالحضور من مصر، والوفود الأفريقية من الطالبات والطلبة، وقالت إن التعاون في هذا المجال يخدم أهداف التنمية المستدامة بمصر وأفريقيا، ومن أجل تحقيق أهداف السلام، وأعربت عن سعادتها بتوليها رئاسة النادي النيجري الدبلوماسي للمرأة الأفريقية بمصر.
الدورات التدريبية للطلاب الأفارقة
الدورات التدريبية للطلاب الأفارقة
الدورات التدريبية للطلاب الأفارقة
الدورات التدريبية للطلاب الأفارقة
الدورات التدريبية للطلاب الأفارقة
الدورات التدريبية للطلاب الأفارقة

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