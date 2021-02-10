تعيين سيف الوزيري رئيسًا لمجلس إدارة شركة "استادات"

عُيّن سيف الوزيري رئيسًا لمجلس إدارة شركة استادات بدلاً من محمد كامل، الذي كان يترأس مجلس الإدارة.كما باتت شركة لايف التي تدير قناة الأهلي، ضمن المنظومة الجديدة التي سيديرها سيف الوزيري باعتبارها مملوكة لـ"استادات".وتعد استادات شركة قابضة مصرية، تعمل على تطوير استادات مصر وهيئاتها الرياضية، لتكون مؤسسات رياضية اجتماعية ترفيهية اقتصادية شاملة، تحت مسمى أندية "سيتي كلوب".وجاءت فكرة الشركة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة أفراد المجتمع المصري، كما أنها الشركة الأكبر في مصر والشرق الأوسط، التي تملك حقوق إدارة أكبر عدد من الاستادات والهيئات الرياضية.ولم تتوقف شركة استادات عند حد تطوير الاستادات فقط، بل أبرمت اتفاقية للوحدة الاقتصادية مع النادي الأهلي، لإدارة "وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045" والتى تضم أربعة مشروعات رياضية خدمية واستثمارية، هي تحويل استاد السلام إلى "استاد الأهلي we السلام"، بموجب حق انتفاع لمدة خمسة وعشرين عامًا، والثانى يحصل النادى الأهلي على حقوق نادى طيبة بالأقصر بموجب حق انتفاع لمدة 25 عامًا.أما الثالث فيحصل الأهلي بمقتضاه على مجمع حمامات السباحة، التابع للتربية والتعليم، حق انتفاع لمدة 25 عامًا، والرابع إسناد إدارة قناة إلى شركة لايف، صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الاهلي.وبموجب هذا الاستحواذ تولت الشركة إدارة قناة النادي الأهلي، تحت مظلة شركة "استادات القابضة"، وعملت الشركة على تطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها واستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء.ويستلم الوزيري، الذي رئيسًَا تنفيذيًا لشركة صلة التي كانت راعيًا للنادي الأهلي، كما أدارا شؤون نادي بيراميدز في عام 2019، مهام إدارة استادات خلال المرحلة المقبلة، خلفًا لمحمد كامل