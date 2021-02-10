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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة مسعف وسائق سيارة أسعاف فى حادث تصادم بالمنيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:32 م
حادث تصادم بالمنيا
حادث تصادم بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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استقبل مستشفى الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا اليوم مسعفًا وسائقا مصابين في حادث تصادم سيارة إسعاف بسيارة نقل أعلى طريق الشيخ فضل بدائرة المركز.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من العقيد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة بني مزار بإصابة مسعف وسائق في حادث تصادم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من، محمد فاروق وعدلي عبد العظيم مسعفين بقوة إسعاف بني مزار وتم تحويلهما لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

يذكر أن المسعف والسائق كانوا في طريقهما لنقل 4 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الشيخ فضل وأثناء الذهاب وقع حادث تصادم بين سيارة الإسعاف وسيارة نصف نقل تابعة لمحافظة قنا.

وعلى الفور انتقل الدكتور شريف مدحت مدير إسعاف المنيا ومشرف المحافظة والقطاع للأطمئنان على الزملاء المصابين وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج وحرر محضر عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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