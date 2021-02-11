مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين فى عدوانهم على العراق
الخميس 11/فبراير/2021 - 12:10 ص
محمد عمرطباعة
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقتل اثنين من جنودها خلال اجتياحها مجددا شمال العراق.
وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى إصابة أربعة آخرين في منطقة جارا شمالي العراق التي تشن تركيا عدوانا عليها.
وكان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون قال إنهم لن يسمحوا بإنشاء ما أسماه دولة في جنوب تركيا مهما كان الثمن، لذلك سيفعلوا ما يلزم لمنع إنشاء هذا الأمر.
وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى إصابة أربعة آخرين في منطقة جارا شمالي العراق التي تشن تركيا عدوانا عليها.
وكان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون قال إنهم لن يسمحوا بإنشاء ما أسماه دولة في جنوب تركيا مهما كان الثمن، لذلك سيفعلوا ما يلزم لمنع إنشاء هذا الأمر.