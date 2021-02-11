مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين فى عدوانهم على العراق

أعلنت ‏وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقتل اثنين من جنودها خلال اجتياحها مجددا شمال العراق.وأشارت ‏وزارة الدفاع التركية إلى إصابة أربعة آخرين في منطقة جارا شمالي ‎العراق التي تشن تركيا عدوانا عليها.وكان ‏رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون قال إنهم لن يسمحوا بإنشاء ما أسماه دولة في جنوب ‎تركيا مهما كان الثمن، لذلك سيفعلوا ما يلزم لمنع إنشاء هذا الأمر.