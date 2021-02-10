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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة بلاغ ربيع ياسين ضد طبيب منتخب الشباب لنيابة 6 أكتوبر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:19 م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
حسام التمساح
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كشف المحامي محمد رشوان، المستشار القانوني لـ ربيع ياسين، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للشباب، أن النائب العام أحال البلاغ المقدم منهم ضد طبيب منتخب الشباب، لنشره أخبارًا كاذبة عن بعثة مصر الرسمية في كأس شمال إفريقيا للشباب بتونس إلى نيابة 6 أكتوبر للتحقيق.

وذكر البلاغ قيام "و.ف.م."، طبيب المنتخب المصري للشباب، أنه وعبر إحدى برامج التوك شو فوجئ الشاكي بقيام المشكو في حقه يكيل له الاتهامات ويؤكد أنه هو السبب في نقل فيروس كورونا إلى بعثة منتخب الشباب قبيل السفر إلى تونس، للمشاركة في المعترك الإفريقي المؤهل لكأس العالم مع علم المشكو في حقه بأن ذلك محض افتراء وكذب وتشهير لعلمه اليقيني بسلبية مسحة الشاكي الطبية، وأن كلامه كان الهدف منه التشهير بالشاکي ووضعه محل عقاب من الجهات المعنية بالأمر، وهو ما يمثل أركان جريمة القذف ويمثل التشهير بالشاکي والنيل من سمعته الرياضية المعروفة والتلفيق والكيدية، إضافة لنشر أخبار كاذبة عن بعثة مصرية الرسمية بأن أكد المشكو في حقه أن المنتخب المصري "مكنش معاه فلوس في الفندق ومكنش معانا ميزانية وكان ممكن نطرد من الفندق والناس قالوا لنا كده ما ينفعش".

وفي موضع آخر قال:" أنا دفعت فلوس المستشفى لما الكابتن ربيع المصاب بكورونا"، وفي موضع ثالث قال"لحد ما اللاعب فرجاني ساسي حل المشكلة ودفع الفلوس"، ولعل ذلك وأقوال أخرى أدلى بها المشكو في حقه تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام تستوجب التحقيق معه فيما أدلى به، إذ يؤثر بالسلب على سمعة مصر والرياضة المصرية وهو ليس المخول له التحدث في هذا الشأن وكان ذلك عبر فضائية عربية.

كما ارتكب المشكو في حقه جريمة الإهمال الطبي الجسيم والإهمال في واجبات وظيفته ما أدى الى خروج المنتخب المصري من بطولة إفريقيا الرسمية خالي الوفاض دون مشاركة لتعدد إصابات اللاعبين بكورونا بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وذلك بإقرار الطبيب بأن ذكر في مداخلته نصًا:"قلت للمدير الفني لو لاعب اتصاب مفيش فلوس اعمل له أشعة"، كما ارتكب أيضًا جريمة إفشاء أسرار طبية آلت اليه بسبب وبمناسبة عمله كطبيب المنتخب الوطني وكان ذلك عبر وسائل الإعلام دون تصريح مسبق من السلطات المعنية بوزارة الرياضة أو وزارة الصحة، أو اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، كما ارتكب المشكو في حقه جريمة الأضرار العمدي بمصلحة مصر اثناء وبسبب تأدية عمله، بناء عليه ومن جميع ما سبق يلتمس مقدمه، التحقيق مع المشكو في حقه في الجرائم المشار إليها وما سيسفر عنه التحقيق واتخاذ اللازم قانونًا قبله.

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