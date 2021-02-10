«إعلام النواب»: نرفض بيان أسامة هيكل.. والوزارة إهدار للمال العام

قال النائب تامر عبدالقادر، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن اللجنة فوجئت باختزال بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أمامها بذكر الأرقام الخاصة بمدينة الإنتاج الإعلامي.





وأضاف عبدالقادر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أسامة هيكل قدم ردودا غير مقنعة حول التساؤلات الخاصة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وكان على وزير الإعلام تقديم تقرير بأرقام واقعية للجنة بالبرلمان.







