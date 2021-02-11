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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

للرجال.. فقدان حاسة الشم يؤثر على حياتك الجنسية

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:37 ص
فقدان حاسة الشم
فقدان حاسة الشم
إسلام جمال
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كشفت دراسة جديدة نشرها موقع "ديلى ميل" البريطاني، أن فقدان حاسة الشم - أحد أعراض فيروس كورونا، يمكن أن يمنعك من ممارسة الجنس.

ووجد باحثون أمريكيون صلة بين فقدان حاسة الشم، والمعروفة باسم فقدان الشم، وانخفاض الدافع الجنسي والرضا العاطفي لدى كبار السن.

ويقول الخبراء إن حاسة الشم تلعب "دورًا قويًا فريدًا" في الدافع الجنسي - وكلاهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالرغبة الجنسية.

ونظر الباحثون فقط إلى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، مما يعني أن الارتباط يمكن أن يصبح أقوى فقط مع تقدمنا في العمر وقد يكون أقل وضوحًا عند الشباب.

وأشارت الأبحاث السابقة بالفعل إلى أن مرضى اضطراب الشم يشكون من ضعف في حياتهم الجنسية، حيث درس الباحثون تأثير فقدان وظيفة الشم، أو حاسة الشم، على الرغبة الجنسية لدى كبار السن ورضاهم.

وتشير البيانات التي جمعتها منظمة "ENT UK"، التي تمثل متخصصي الأذن والأنف والحنجرة، إلى أن عدم القدرة على الشم - والتذوق غالبًا - قد يكون أول أعراض فيروس كورونا بجميع سلالته.

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