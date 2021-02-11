سعر اليورو اليوم الخميس 11-2-2021 بالبنوك
الخميس 11/فبراير/2021 - 06:40 ص
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت من ضمنها "جوجل"، من قبل المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، عن سعر اليورو في البنوك المصرية، حيث شهدت أسعار اليورو اليوم استقرارًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك المصرية، رغم أزمة فيروس كورورنا المستجد.
ويعرض "الدستور" للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، في تقريره اليومي، كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر اليورو اليوم الخميس 11-2-2021 في مصر بالبنوك المصرية.
شهدت أسعار اليورو اليوم في البنوك استقرارًا في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.90 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.08 جنيه.
وشهد سعر اليورو في بنك مصر، استقرارًا في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 18.90 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.08 جنيه.
وبلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.89 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.05 جنيه.
وسجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.89 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.06 جنيه.
وشهدت أسعار اليورو في بنك Cib، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.20 جنيه.
وأستقرت أسعار اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي، في بداية التعاملات اليومية، فبلغ سعره نحو ما يقرب إلى حوالي 18.65 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.92 جنيه.
وبلغ سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة مستوى مناسبًا، في بداية التعاملات اليومية، فبلغ سعره نحو ما يقرب إلى حوالي 18.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.10 جنيه.
ويعرض "الدستور" للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، في تقريره اليومي، كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر اليورو اليوم الخميس 11-2-2021 في مصر بالبنوك المصرية.
سعر اليورو اليوم الخميس 11-2-2021 بالبنوك المصرية
شهدت أسعار اليورو اليوم في البنوك استقرارًا في بداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.90 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.08 جنيه.
وشهد سعر اليورو في بنك مصر، استقرارًا في بداية التعاملات اليومية، وسجل نحو ما يقرب إلى حوالي 18.90 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.08 جنيه.
وبلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.89 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.05 جنيه.
وسجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.89 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.06 جنيه.
وشهدت أسعار اليورو في بنك Cib، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.88 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.20 جنيه.
وأستقرت أسعار اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي، في بداية التعاملات اليومية، فبلغ سعره نحو ما يقرب إلى حوالي 18.65 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.92 جنيه.
وبلغ سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة مستوى مناسبًا، في بداية التعاملات اليومية، فبلغ سعره نحو ما يقرب إلى حوالي 18.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 19.10 جنيه.