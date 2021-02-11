أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الخميس 11-2-2021
الخميس 11/فبراير/2021 - 05:23 ص
حسين العمدةطباعة
تنشر "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، اليوم الخميس 11-2-2021، وفقا لآخر التحديثات، ونقدم لكم أبرز أسعار العملات العربية والأجنبية، وهى "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري"، ولديكم كافة التفاصيل التى تختص بأسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصري.
سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.
بلغ سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٩٠٢١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٩.٠٧٦٧ جنيه مصرى.
سجل سعره عند الشراء ٤.٠٩٧١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٨٢ جنيه مصرى.
بلغ سعره عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥١.٩٧ جنيه مصري.
وصل عند الشراء ٤.٢٢٧٥ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧٧٣ جنيه مصرى.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الخميس 11-2-2021
سعر الدولار اليوم الخميسيبحث المواطنون على مؤشر البحث "جوجل" عن أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلى المصرى، حيث سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.
سعر اليورو الأوروبي اليوموصل سعر اليورو الأوروبي، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٨.٩٠٢١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٩.٠٧٦٧ جنيه مصرى.
سعر الجنيه الإسترليني اليومسجل عند الشراء اليوم، ٢١.٥٤٦٥ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ٢١.٧٨٣٥ جنيه مصري.
سعر الريال السعودى اليومسجل سعره عند الشراء ٤.٠٩٧١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٨٢ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي اليوموصل سعره عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥١.٩٧ جنيه مصري.
سعر الدرهم الإماراتي اليومسجل عند الشراء ٤.٢٢٧٥ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧٧٣ جنيه مصرى.
سعر الفرنك السويسري اليومسجل عند الشراء ١٧.٤٧٠٦ جنيه مصري، فيما وصل عند البيع ١٧.٦٥٩٦ جنيه مصرى.
أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الخميس ١١-٢-٢٠٢١
سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.
سعر اليورو الأوروبي اليوم
بلغ سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٩٠٢١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٩.٠٧٦٧ جنيه مصرى.
سعر الريال السعودى اليوم
سجل سعره عند الشراء ٤.٠٩٧١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٨٢ جنيه مصرى.
سعر الدينار الكويتي اليوم
بلغ سعره عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥١.٩٧ جنيه مصري.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
وصل عند الشراء ٤.٢٢٧٥ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧٧٣ جنيه مصرى.