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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الخميس 11-2-2021

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:23 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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تنشر "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، اليوم الخميس 11-2-2021، وفقا لآخر التحديثات، ونقدم لكم أبرز أسعار العملات العربية والأجنبية، وهى "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري"، ولديكم كافة التفاصيل التى تختص بأسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصري. 

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الخميس 11-2-2021


سعر الدولار اليوم الخميس 

يبحث المواطنون على مؤشر البحث "جوجل" عن أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلى المصرى، حيث سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

وصل سعر اليورو الأوروبي، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٨.٩٠٢١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٩.٠٧٦٧ جنيه مصرى.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل عند الشراء اليوم، ٢١.٥٤٦٥ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ٢١.٧٨٣٥ جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعره عند الشراء ٤.٠٩٧١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٨٢ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعره عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥١.٩٧ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل عند الشراء ٤.٢٢٧٥ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧٧٣ جنيه مصرى.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل عند الشراء ١٧.٤٧٠٦ جنيه مصري، فيما وصل عند البيع ١٧.٦٥٩٦ جنيه مصرى.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الخميس ١١-٢-٢٠٢١


سجل الدولار الأمريكى عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي اليوم


بلغ سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء ١٨.٩٠٢١ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ١٩.٠٧٦٧ جنيه مصرى.

سعر الريال السعودى اليوم


سجل سعره عند الشراء ٤.٠٩٧١ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٨٢ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم


بلغ سعره عند الشراء ٤٨.٨١٩٤ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٥١.٩٧ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم


وصل عند الشراء ٤.٢٢٧٥ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٧٧٣ جنيه مصرى.

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