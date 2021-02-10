«إعلام الأزهر»: لم نسجل أى إصابة بكورونا خلال الامتحان

قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، إن جامعة الإزهر لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا خلال فترة الامتحان، لافتًا إلى أن الجامعة تتخذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى بين الطلاب.أضاف السعيد لـ"الدستور"، أنه حال الاشتباه في أي حالة كورونا أو وجود أعراض للوباء كـ سخونة يتم عزل الطالب على الفور داخل مستشفى العزل المخصص للطلاب من قبل الجامعة، مشيرًا إلى أنه يتم تعقيم مقرات الامتحانات قبل وبعد إجراء الاختبارات.