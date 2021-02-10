بايدن: لن نتردد في استخدام القوة لحماية أمريكا وحلفائها

أكد‏‏ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيتعاون جيدًا مع وزير الدفاع ولن يتهاون في الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها.وأشار الرئيس الأمريكي في كلمة له مساء اليوم بوزارة الدفاع إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز قدراتها في الفضاء السيبراني.وأضاف ‏بايدن: "لن نتردد باستخدام القوة لحماية أمريكا وحلفائها ".وشدد‏ الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تصبح أقوى عندما تعمل بقوة النموذج وليس بنموذج القوة.