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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: لن نتردد في استخدام القوة لحماية أمريكا وحلفائها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:59 م
بايدن
بايدن
محمد عمر
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أكد‏‏ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيتعاون جيدًا مع وزير الدفاع ولن يتهاون في الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها.

وأشار الرئيس الأمريكي في كلمة له مساء اليوم بوزارة الدفاع إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز قدراتها في الفضاء السيبراني.

وأضاف ‏بايدن: "لن نتردد باستخدام القوة لحماية أمريكا وحلفائها ".

وشدد‏ الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تصبح أقوى عندما تعمل بقوة النموذج وليس بنموذج القوة.

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