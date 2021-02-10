حملات مسائية لصيانة كشافات طرق قرى طوخ الخيل ونزلة حسين بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل التابعة لمركز ومدينة المنيا حملة مسائية لصيانة الكشافات وأعمدة الإنارة بشوارع القرية وإنارة الطرق الرئيسية التي تربطها بالقرى والعزب المجاورة.وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برفع مستوى الإنارة بنطاق مركز ومدينة المنيا والصيانة الدورية وأعمدة وكشافات الإنارة، حرصا على تيسير مرور المواطنين والسيارات والحد من وقوع الحوادث.ومن ناحيته، قال رضا مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، إن الوردية المسائية لقسم الكهرباء بالوحدة قامت مساء اليوم بحملة صيانة للكشافات وأعمدة الإنارة بدائرة الوحدة المحلية للقرية، حيث تمت صيانة وإنارة طريق عزبة البكل وعزبة مهني وعزبة النصاري وطريق مدخل عزبة سعد لتوفير سهولة سير السيارات والمواطنين، مؤكدا أنه تم إحلال وتجديد عمود إنارة آيل للسقوط بطوخ الخيل كان يمثل خطورة على المواطنين، برفع العمود القديم وزراعة الجديد.فيما أكد مصطفى الدبيكي، رئيس قرية نزلة حسين، أنه تم تنفيذ حملة صيانة مكبرة شملت طرق الشرفا ونزلة حسين، تم تنفيذها في إطار تنفيذ تكليفات رئيس المدينة بصيانة الكشافات بطريقة دورية للحد من الحوادث ليلا ومنعا لأخطارها، حيث تمت صيانة طريق الشرفا بداية من ميدان نفرتيتي حتى مدخل الشرفا، وجارٍ العمل بالطريق في اتجاهه الشمالي وصولا لقرية نزلة حسين والدوادية.