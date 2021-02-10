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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع معملين «بدون ترخيص» فى حملة ببنى سويف

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:52 م
تشميع معملين
تشميع معملين
بنى سويف - محمد حفيظ
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شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب.

وطالب المحافظ الجهات المعنية بتقديم تقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي لإدارة العلاج الحر والدكتور بسام رونز، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة إهناسيا ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وقامت الحملة بالمرور على 24 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وآشعة، والذي أسفر عن غلق وتشميع معملين طبيين غير مرخصين واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد وتحريز أدوية جدول وغرفة عمليات بإحدى العيادات وتحريز كيماويات منتهية الصلاحية ورصد جهاز آشعة في إحدى العيادات الخاصة وجارٍ استصدار قرار الغلق.

شارك في الحملة كل من الدكتور أحمد عبد العظيم، والدكتورة دينا أحمد والدكتور مصطفى الدهشان والدكتورة رباب الجمل ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر إلى فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات على الجهد المبذول.

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