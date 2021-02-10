استثمارات المرحلة الأولى بحياة كريمة: 4.36 مليون مستفيد

فى 2 يناير من عام 2019 كانت ضربة البداية لمبادرة حياة كريمة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لخدمة الفئات الأكثر احتياجا فى كل قرية مصرية، وفيما يلى نستعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة فى 2019 داخل 375 قرية بـ14 محافظة بإجمالى مستفيدين 4.36 مليون مستفيد.وبلغ إجمالي استثمارات المرحلة الأولى 13.5 مليار جنيه وتم خلالها الانتهاء من 600 مشروع وجارٍ التنفيذ فى 1580 مشروعًا.بدأ تنفيذ المرحلة فى 143 قرية بـ 11 محافظة بإجمالى مستفيدين 1.8 مليون مستفيد، وجارٍ استكمال التنفيذ فى 232 قرية فى 12 محافظة بإجمالى مستفيدين 2.7 مليون.