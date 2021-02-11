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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:10 ص
صرف منحة
صرف منحة
حسين العمدة
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تقدم "الدستور" موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021، تقوم الحكومة المصرية بتوفير وسائل لدعم المواطن من العمالة الغير منتظمة، والتى أصابها الضرر بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة للقوى العاملة، موقعها الإلكتروني، الذي من خلاله يمكن المواطنين المصريين أصحاب العمالة الغير منتظمة معرفة استفادتهم من تلك المنحة.

منحة العمالة غير المنتظمة

يأتي صرف منحة العمالة غير المنتظمة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساندة المواطنين المتضريين من الفئات التى تحتاج إلى الدعم، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة، عن صرف الدفعة الأخيرة لشهر فبراير من منحة العمالة الغير منتظمة وهى 500 جنيه.

موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

تقوم وزارة القوى العاملة بصرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021، لكل المواطنين المستفيدين منها في مختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية، ويتسلم المواطن مستحقاته من الدفعة من مكاتب البريد المختلفة أو رقم حسابه البنكي في إحدى البنوك المتعاقدة مع وزارة القوى العاملة، التى أكدت على صرف الدفعة الآخيرة لشهر فبراير 2021 من منحة العمالة غير المنتظمة، والتى تبلغ 500 جنيه.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

- يمكن للمواطنين المصريين الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، عن طريق الرابط الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، من "هنا".

- يقوم المواطن من أصحاب العمالة الغير منتظمة بالضغط على خدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021.

- كما يقوم المواطن بكتابة الاسم والرقم القومي، وذلك من أصحاب منحة العمالة الغير منتظمة.

- يقوم المواطن بالضغط على استعلام.

- ثم تظهر صفحة الاستعلام ويمكن للمواطنين المصريين بالاطلاع على تفاصيل المنحة وموعد صرفها والمستفدين منها.

وبتلك الخطوات السابقة يمكن للمواطن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة للدفعة الأخيرة عن طريق الموقع الإلكتروني السالف ذكره، وهو الذى يختص بوزارة القوى العاملة، والذى يوفر بالاستعلام، وتحديث لبيانات المستفيدين.

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