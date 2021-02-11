موعد صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يأتي صرف منحة العمالة غير المنتظمة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساندة المواطنين المتضريين من الفئات التى تحتاج إلى الدعم، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة، عن صرف الدفعة الأخيرة لشهر فبراير من منحة العمالة الغير منتظمة وهى 500 جنيه.تقوم وزارة القوى العاملة بصرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021، لكل المواطنين المستفيدين منها في مختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية، ويتسلم المواطن مستحقاته من الدفعة من مكاتب البريد المختلفة أو رقم حسابه البنكي في إحدى البنوك المتعاقدة مع وزارة القوى العاملة، التى أكدت على صرف الدفعة الآخيرة لشهر فبراير 2021 من منحة العمالة غير المنتظمة، والتى تبلغ 500 جنيه.

- يمكن للمواطنين المصريين الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، عن طريق الرابط الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، من "هنا".

- يقوم المواطن من أصحاب العمالة الغير منتظمة بالضغط على خدمة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021.- كما يقوم المواطن بكتابة الاسم والرقم القومي، وذلك من أصحاب منحة العمالة الغير منتظمة.- يقوم المواطن بالضغط على استعلام.- ثم تظهر صفحة الاستعلام ويمكن للمواطنين المصريين بالاطلاع على تفاصيل المنحة وموعد صرفها والمستفدين منها.وبتلك الخطوات السابقة يمكن للمواطن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة للدفعة الأخيرة عن طريق الموقع الإلكتروني السالف ذكره، وهو الذى يختص بوزارة القوى العاملة، والذى يوفر بالاستعلام، وتحديث لبيانات المستفيدين.