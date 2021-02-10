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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

دراسة: مرضى الخرف أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:34 م
مرضى الخرف
مرضى الخرف
إسلام جمال
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توصلت دراسة أمريكية جديدة أجريت على 62 مليون شخص إلى أن الأشخاص المصابين بالخرف هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مرتين وأكثر عرضة للوفاة به أربع مرات.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد يواجه الأشخاص المصابون بالخرف مجموعة من عوامل الخطر مثل الإصابة أكثر من مرة بالإضافة الى الوفاة.

يشعر العلماء بالقلق أيضًا من أن مرضى الزهايمر قد يكونون معرضين بشكل خاص لخطر الوفاة إذا أصيبوا بـ COVID-19 لأن مرض فقدان الذاكرة والعدوى الفيروسية يتسببان في حدوث التهاب خطير بالمخ.

وأوضحت نتائج الدراسة أنه من بين السجلات الصحية لما يقرب من 62 مليون شخص يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر والذين شاهدهم الأطباء بين 1 فبراير و21 أغسطس من العام الماضي، وجد الباحثون 15770 حالة إصابة بفيروس كورونا.

ومن بين هؤلاء، تم تشخيص إصابة 810 بمرض الزهايمر أو أي شكل آخر من أشكال الخرف.

وكان الأشخاص المصابون بالخرف والفيروس التاجي أكثر عرضة بمقدار 2.6 مرة لدخول المستشفى بسبب العدوى، مقارنةً بأولئك الذين نجوا من حالة فقدان الذاكرة.

ووجد الباحثون أنهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 4.4 مرة للوفاة من الفيروس، مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالخرف.

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