محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الأربعاء، اللقاء الأول مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إذ تقدمت بالتهنئة للنواب الجدد، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين، وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم.كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة على استعداد تام لتحقيق التعاون معهم لبحث جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعي لإيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات.وثمنت "المحافظ" دور النواب كشريك أساسي مع السلطة التنفيذية لتحقيق طموحات ومطالب الأهالي وكذا تنفيذ مشروعات تنموية وحيوية على أرض المحافظة، مؤكدة أن تحديات الفترة الحالية تتطلب التنسيق والتكاتف بين الجانبين لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات والمبادرات، حيث أكدت أنه سيتم عقد لقاء شهري لتنفيذ هذه الخطة.وفى هذا الصدد، استعرضت الدكتورة منال عوض جهود المحافظة بجميع القطاعات الخدمية والتنموية، وتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات، لتلبية تطلعات وطموحات المواطنين وتنفيذ محاور استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تبناها رئيس الجمهورية منذ سنوات.