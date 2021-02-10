ضبط 100 ألف عبوة أدوية منتهية الصلاحية بطنطا
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:09 م
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبرطباعة
ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل الوزارة كميات كبيرة من الأدوية المخدرة منتهية الصلاحية داخل مخزن بطنطا، بناء على تحريات الرقابة الإدارية.
وأسفرت الحملة التي تشكلت برئاسة وكيل وزارة التموين وضمت ياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ، التفتيش الصيدلي، عن ضبط 200 ألف عبوة دواء مخدر ومنتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص بطنطا.
تحرر محضر بالواقعة رقم 5600 جنح ثان طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأسفرت الحملة التي تشكلت برئاسة وكيل وزارة التموين وضمت ياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ، التفتيش الصيدلي، عن ضبط 200 ألف عبوة دواء مخدر ومنتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص بطنطا.
تحرر محضر بالواقعة رقم 5600 جنح ثان طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.