سكن وخدمات وتمكين.. 5 أهداف رئيسية لمبادرة «حياة كريمة»

وفق خطة شاملة، تستمر أجهزة الدولة في التواصل مع المواطنين بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرصد أولوياتهم واحتياجاتهم الفعلية على أرض الواقع، مع دراستها جنبًا إلى جنب، بالتوازي مع الاستمرار في مشروعات المبادرة بمرحلتها الأولى والتجهيز للمراحل التالية لتحسين حياة المواطنين بكل محافظات الجمهورية.• لكن ما المبادرة الرئاسية حياة كريمة كيف بدأت وما أبرز أهدافها؟- تعتبر مبادرة حياة كريمة إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي أطلقها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.وتأتي هذه المبادرة الشبابية بعد عرض الشباب رؤيتهم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما شارك الشباب رؤيتهم وأفكارهم مع الوزارات والجهات المعنية والجمعيات في المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والذي عقد في إطار المؤتمر الوطني السابع للشباب.ويقدم شباب البرنامج الرئاسي نموذجا فريدا يحتذى به في العمل التطوعي حيث يشاركون في مجموعات العمل الميدانية على نطاق كافة محافظات مصر لمتابعة مشروع "حياة كريمة"، نتيجة إدراكهم لدورهم في خدمة وطنهم، وكنوع من رد الجميل للشعب المصري وتطبيق لمفهوم المشاركة المجتمعية.- أهداف المبادرة:• تنمية شاملة لكافة التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق.• البنية التحتية (الطرق والنقل، الصرف الصحي ومياه الشرب، الكهرباء والإنارة العامة، الغاز الطبيعي والاتصالات).• سكن كريم والتدخلات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.• الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب.• التمكين الاقتصادي وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل.